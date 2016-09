Tauber besucht nach Mobbing-Vorwürfen heimischen Verband

Nach den schweren Mobbing-Vorwürfen in den vergangenen Tagen hat CDU-Generalsekretär Peter Tauber seinen hessischen Heimat-Kreisverband besucht. Tauber erschien dazu am Freitagabend in Bruchköbel zum Kreisparteitag der CDU Main-Kinzig. Angesetzt ist die Veranstaltung zur Vorbereitung auf die Landratswahl im Main-Kinzig-Kreis 2017.

Die Mobbing-Vorwürfe gegen Tauber gehen mehrere Jahre zurück auf seine Zeit als Kreisvorsitzender. Bekannt ist, dass ein Papier mit Methoden kursierte, um die damalige CDU-Geschäftsführerin Anne Höhne-Weigl mit fragwürdigen Methoden aus dem Amt zu drängen. Tauber bestreitet, es mitverfasst zu haben. Er sagte jedoch, es sei ein Fehler gewesen, es gekannt und nichts dagegen unternommen zu haben.

Eigentlicher Anlass des Kreisparteitags ist die Kür der CDU-Kandidatin für die Landratswahl, Srita Heide. Die in Indien geborene Kreispolitikerin ist die bislang einzige bekannte Bewerberin der Christdemokraten.

