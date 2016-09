Tauber spricht nach Mobbing-Vorwürfen zur Basis

Nach den schweren Mobbing-Vorwürfen in den vergangenen Tagen stellt sich CDU-Generalsekretär Peter Tauber erstmals der Basis. Beim Parteitag seines Heimatkreisverbands Main-Kinzig wird er sich am Freitag in Bruchköbel vor den Verbandsmitgliedern äußern, wie die CDU ankündigte.

Die Vorwürfe gehen mehrere Jahre zurück auf seine Zeit als Kreisvorsitzender. Bekannt ist, dass ein Papier mit Methoden kursierte, um die damalige CDU-Geschäftsführerin Anne Höhne-Weigl mit fragwürdigen Methoden aus dem Amt zu drängen. Tauber bestreitet, es mitverfasst zu haben. Er sagte jedoch, es sei ein Fehler gewesen, es gekannt und nichts dagegen unternommen zu haben.

Angesetzt ist der Kreisparteitag zur Vorbereitung auf die Landratswahl im Main-Kinzig-Kreis 2017. In Bruchköbel soll Srita Heide als CDU-Kandidatin gekürt werden. Die in Indien geborene Kreispolitikerin ist die bislang einzige bekannte Bewerberin der Christdemokraten.

(dpa)