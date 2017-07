Veranstaltungen am Samstag und Sonntag: Tausende Besucher beim Tag der offenen Tür der Bundesbank

Rund 10 000 Besucher haben sich am Samstag ihr eigenes Bild von der Deutschen Bundesbank gemacht: Zum 60. Jubiläum öffnete die Notenbank in Frankfurt ihre Türen.

In der Zentrale im Frankfurter Nordwesten und in der Hauptverwaltung Hessen - erster Sitz der Bundesbank nach ihrer Gründung 1957 - bot die Notenbank einen Streifzug durch sechs Jahrzehnte Geldpolitik. Die Veranstaltung wird am Sonntag fortgesetzt. Beim ersten Tag der offenen Tür der Bank 2014 waren insgesamt 28 000 Besucher gekommen.

Bilderstrecke Exklusiver Einblick: 3400 Tonnen Gold lagern in der Bundesbank in Frankfurt

Die Bundesbank nahm am 1. August 1957 in Frankfurt ihre Arbeit auf. Vier Jahrzehnte war die Notenbank Garant für die Stabilität der D-Mark. Seit Einführung des Euro - 1999 zunächst als Buchgeld und drei Jahre später als Bargeld - bestimmt die Europäische Zentralbank (EZB) den geldpolitischen Kurs in den inzwischen 19 Eurostaaten.

Der Bundesbank-Präsident wirkt an den Entscheidungen im EZB-Rat mit. Zudem überwacht die Bundesbank gemeinsam mit der Finanzaufsicht Bafin etwa 1500 Kreditinstitute in Deutschland, verwaltet die deutschen Goldreserven und versorgt Handel und Banken mit Bargeld.