Tausende Narren beim Wiesbadener Fastnachtsumzug

Mit dem traditionellen Sonntagsumzug hat die Fastnacht in Wiesbaden ihren Höhepunkt erreicht. Um 13.11 setzte sich der Zug unter dem Jubel von tausenden Zuschauern am Elsässer Platz in Bewegung und schlängelte sich bei heiterem Wetter durch die Innenstadt. Anschließend sollte mit Bands und Verkaufsständen auf dem Schlossplatz „uff de Gass” weiter gefeiert werden, wie das Pressereferat der hessischen Landeshauptstadt mitteilte. Das Rathaus stand den Narren zum Aufwärmen und für den Kauf von Getränken zur Verfügung.

(dpa)