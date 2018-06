Tausende Zuschauer beim ersten deutschen WM-Spiel erwartet

Auch bei den Fußballfans in Hessen steigt heute das Fußballfieber. Denn die deutsche Nationalmannschaft trifft bei dem Turnier in Russland am Abend in ihrem ersten Gruppenspiel auf Mexiko. Das nach Angaben des Veranstalters größte Public Viewing in Hessen ist in der Commerzbank-Arena in Frankfurt, wo normalerweise Bundesligist Eintracht Frankfurt seine Heimspiele austrägt. Bis zu 50 000 Steh- und Sitzplätze sind dort laut Hit Radio FFH und der Stadion Frankfurt Management GmbH für Zuschauer verfügbar. Das Spiel wird auf einer rund 400 Quadratmeter großen Videowand übertragen.

Anderswo in Hessen wird eher in vergleichsweise kleineren Gruppen in Kneipen oder Restaurants geguckt. In Wiesbaden etwas ist nur bei einem Einzug der deutsche Mannschaft ins Halbfinale ein offizielles Public Viewing hinterm Kurhaus geplant. An der Uni Kassel sind die deutschen Spiele in einem Hörsaal mit 450 Plätzen zu sehen.

(dpa)