Tausende demonstrieren in Marburg gegen Rechts

Hessen-CDU startet mit Landesparteitag in den Wahlkampf

Offenbach/M.. Die hessische CDU will auf einem Landesparteitag heute in Offenbach ihr Programm zur Landtagswahl verabschieden. Damit startet die Regierungspartei offiziell in die heiße Phase des Wahlkampfes für die Abstimmung am 28. mehr