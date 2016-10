Tausende zu Demos im Streit über Sexualerziehung erwartet

Mehrere Tausend Teilnehmer werden heute zu zwei Demonstrationen in Wiesbaden erwartet. Gegner und Befürworter des neuen Sexualkunde-Lehrplans an hessischen Schulen haben jeweils Kundgebungen angemeldet. Auch rechte Gruppen haben ihr Kommen angekündigt, linke Gruppen rufen zu Sitzblockaden auf. Der neue Lehrplan wurde zum laufenden Schuljahr in Kraft gesetzt. Er sieht als Ziel die Akzeptanz sexueller Vielfalt vor und damit einen diskriminierungsfreien Umgang auch mit Homo-, Trans- oder Bisexualität.

Die Gegner kritisieren, dies würde Schüler „indoktrinieren”. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat dagegen von einem Routinevorgang gesprochen, mit dem der bisherige Lehrplan den gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst worden sei.

Ab 11.00 Uhr will das „Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt” vom Hauptbahnhof zum Dernschen Gelände in der Stadtmitte ziehen. Ab 14.00 Uhr will das konservative Aktionsbündnis „Ehe und Familie” vor dem Kultusministerium gegen die Änderungen demonstrieren, die seit September in Kraft sind.

