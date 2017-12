Winter: Tauwetter lässt Verkehr nach Winter-Einbruch wieder fließen

Schnee und Eis sorgen für Verkehrsbehinderungen und zahlreiche Unfälle am Wochenende. Wegen der Plus-Grade normalisiert sich die Lage zum Wochenstart wieder. Mit Flugausfällen ist aber nach wie vor am Frankfurter Flughafen zu rechnen.

Nach dem Winter-Einbruch am Wochenende in Hessen hat sich Verkehrslage am Montag wieder entspannt. Nach den vielen Behinderungen und Glätte-Unfällen am Wochenende sind die Straßen in Hessen aufgrund der gestiegenen Temperaturen wieder frei. Die Lage habe sich am Morgen wieder beruhigt, berichteten Polizeidienststellen. Der Zugverkehr fließt nach Angaben der Deutschen Bahn normal. «Wir hatten seit Sonntag auch keine größeren Probleme mit Ausfällen», sagte ein Bahnsprecher in Frankfurt. Zu Verspätungen sei es witterungsbedingt hier und da gekommen.

Am Frankfurter Flughafen normalisierte sich der Flugbetrieb am Morgen. Es gebe aber noch 77 Flugausfälle, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport. Es könne auch noch zu Verzögerungen im Flugablauf kommen. Der Großteil der Verbindungen solle aber pünktlich sein. Die Lage hat sich nach Angaben der Sprecherin im Vergleich zum Sonntag beruhigt.

Am Sonntag fielen demnach am größten deutschen Airport 405 Flüge aus. Hunderte Reisende waren in Frankfurt gestrandet. 200 Passagiere übernachteten im Flughafen auf Feldbetten. Starke Schneefälle und Glatteis hatten den Flugplan durcheinander gewirbelt. Raumfahrzeuge und Enteisungsmaschinen waren im Dauereinsatz. «Bei unseren langen Start- und Landebahnen mussten die Räumfahrzeuge, wenn sie hinten fertig waren, vorne wieder anfangen, weil wieder alles zugeschneit war», erklärte die Sprecherin.

Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main gesperrt Wegen des Wintereinbruchs hat die Deutsche Bahn die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main am Sonntag gesperrt. Die Fernverkehrszüge werden umgeleitet, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am späten Abend. clearing

Auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main wurde der Zugverkehr am Montag wieder aufgenommen. Am Sonntag hatte die Deutsche Bahn die Trasse wegen des Wintereinbruchs gesperrt und die Fernverkehrszüge umgeleitet, damit sie mögliche witterungsbedingte Schäden beheben kann. Wie geplant wurde die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Montagmorgen wieder freigegeben. Auf einigen Abschnitten gebe es jedoch noch Geschwindigkeitsbegrenzungen, daher könne es erneut zu Verspätungen kommen, berichtete die Bahn.

In Wiesbaden führte das Winter-Wetter innerhalb von zehn Stunden zu etwa 80 Verkehrsunfällen, wie ein Polizei-Sprecher erklärte. Diese seien in den meisten Fällen jedoch glimpflich verlaufen. «Es waren zu 99 Prozent Blechschäden», sagte der Sprecher. In Osthessen waren es vom Beginn des Schneefalls am Sonntagmittag bis Montagmorgen etwa 35 Unfälle. Frankfurt vermeldete kein erhöhtes Unfallaufkommen.

