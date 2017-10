Taxifahrer findet mehr als 1000 Euro und gibt sie Polizei

Geldscheine im Wert von zusammen mehr als 1000 Euro hat ein Taxifahrer in seinem Fahrzeug in Frankfurt gefunden und bei der Polizei abgegeben. Der 39-Jährige habe das Auto am Wochenende geputzt und dabei im vorderen Bereich das Geld entdeckt, berichtete die Polizei am Dienstag. Welcher seiner Fahrgäste die Scheine verloren hat, wisse er nicht. Deshalb habe er das Geld am Montag zur Polizei gebracht, die es nun dem Fundbüro übergeben will.

(dpa)