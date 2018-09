Technischer Defekt war Brandursache in Gebäude in Wiesbaden

Ein technischer Defekt war die Ursache für den Brand in einem Wiesbadener Firmengebäude. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Am Vortag musste die Feuerwehr in der neunten Etage des Gebäudes die Flammen in einem Silo bekämpfen. Dabei drangen die Einsatzkräfte zu Fuß und unter Atemschutz zum Brandherd vor. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen löschen, die sich auf einen Teil der Produktionsanlage beschränkt hatten.

Wie der Polizeisprecher am Sonntag sagte, habe sich der technische Defekt auch innerhalb dieser Anlage ereignet. Für Nachlöscharbeiten wurde die Anlage, in der Getreide verarbeitet wird, geöffnet, ausgeräumt und der Inhalt gelöscht. Die Schadenshöhe war am Sonntag noch unklar.

(dpa)