Tee, Decken und Unterkunft: Angebote für Obdachlose

Mit warmem Tee, Decken und Not-Schlafplätzen bieten alle größeren Städte in Hessen Obdachlosen Hilfe für kalte Nächte. „Kein Mensch muss auf der Straße erfrieren”, sagt Michael Hofmeister, Sozialexperte beim Hessischen Städtetag. Wenn die Temperaturen sinken, laufe die Unterstützung an. Allerdings wollten viele Betroffene nicht in eine Unterkunft. Sie übernachteten freiwillig draußen, selbst bei Eiseskälte, sagte Hofmeister. Deshalb sei auch die alljährliche Öffnung der unterirdischen B-Ebene der Frankfurter Hauptwache wichtig. Die Stadt Frankfurt will am Mittwoch (14.00 Uhr) ihre Winteraktion für obdachlos lebende Menschen vorstellen.

(dpa)