Teeuwen Präsidentin der Eisschnelllauf-Gemeinschaft

Stefanie Teeuwen ist die neue Präsidentin der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG). Die bisherige Vizepräsidentin ist am Samstag auf der Verbandsversammlung in Frankfurt/Main einstimmig an die Spitze der DESG gewählt worden. Die ehemalige Leistungssportlerin tritt damit die Nachfolge von Gerd Heinze an, der sein Amt im Juni niedergelegt hatte. Neben Teeuwen rückt der Inzeller Hubert Graf ins Präsidium auf.

Teeuwen kündigte eine „Intensivierung der Kommunikation mit den Mitgliedern auf allen Ebenen” an. Zudem möchte die 47-Jährige „grundlegende Maßnahmen” ergreifen, um nach den jüngsten Enttäuschungen wieder erfolgreicher abzuschneiden. Dazu gehöre eine „Professionalisierung der Gesamtstruktur”, wie Teeuwen sagte. Der erste Schritt in diese Richtung war bereits durch die Ernennung von Robert Bartko zum neuen Sportdirektor im Dezember 2014 erfolgt.

(dpa)