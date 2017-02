Islamisten festgenommen: Terror-Razzia in Hessen: Was wir bislang wissen

Bei einer Razzia gegen islamistischen Terror in Hessen hat die Polizei am Mittwoch einen 36 Jahre alten Tunesier festgenommen. Wir haben alle bislang bekannten Details zur großangelegten Aktion zusammengetragen.

Welche Orte hat die Polizei heute durchsucht?

54 Wohnungen, Geschäftsräume und zwei Moscheen in Hessen waren betroffen.

Wieviele Objekte nahm sich die Polizei in Frankfurt vor?

War auch eine Moschee in Frankfurt betroffen?

Wieviele Beamte waren beteiligt?

33 Wohnungen, Geschäftsräume oder Moscheen waren es laut Generalstaatsanwaltschaft.Ja. Die Bilal-Moschee im Frankfurter Stadtteil Griesheim

1.100 Beamte waren in der Razzia involviert.

In welchen Städten und Landkreisen wurde noch ermittelt?

In Offenbach, Darmstadt, Limburg, Wiesbaden, im Landkreis Offenbach, Kreis Groß-Gerau, Marburg-Bidenkopf und im Main-Taunus-Kreis

Warum ermitteln die Fahner?

Ermittelt wird wegen des Verdachts der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Was brachte die Razzia?

Was ist über den Festgenommenen bekannt?

Hatten die Terroristen schon ein konkretes Ziel?

Was geschah dann?

Und danach? Warum wurde er nicht ausgeliefert?

Ein "dringend Tatverdächtiger" konnte festgenommen werden. Gegen 16 weitere Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 46 Jahren wird ermittelt.Der Mann ist Tunesier und 36 Jahre alt. Er wird dringend verdächtig, seit dem August 2015 unter anderem als Anwerber und Schleuser für den sogenannten "Islamischen Staat" (IS) tätig gewesen zu sein und ein Netzwerk an Unterstützern aufgebaut zu haben. Er habe ein Terrornetzwerk aufbauen wollen, um einen Anschlag in Deutschland zu verüben.Laut Polizei: Nein. Die Planungen seien noch in einer frühen Phase gewesen. Es stand noch kein konkretes Ziel fest.Was man über die Hintergründe des Hauptverdächtigen?Der Tunesier hat sich bereits von 2003 bis April 2013 in Deutschland aufgehalten. 2008 sei er wegen Körperverletzung zu einer Ersatzfreiheitsstrafe (Anmk. d. Red.: Strafe, die verhängt wird, wenn eine vom Gericht verhängte Geldstrafe nicht geleistet werden kann) verurteilt worden, habe sich seiner Festnahme aber entzogen. Im August 2015 reiste er erneut als Asylsuchender ein und wurde am 15. August 2016 festgenommen.Während der Mann die 43tägige Ersatzhaftstrafe verbüsste, beantragten die tunesischen Behörden seine Auslieferung. Hintergrund: In seiner Heimat wurde gegen ihn wegen Beteiligung an einer Anschlagsvorbereitung auf ein Museum ermittelt. Zunächst schloss sich deshalb in Deutschland eine 40tägige Auslieferungshaft an.Die tunesischen Behörden sollen es trotz mehrfacher Erinnerung von deutscher Seite versäumt haben, Unterlagen für die Auslieferung zu schicken. Deshalb wurde er nach seiner Auslieferungshaft wieder auf freien Fuß gesetzt.