Terrorprozesse gegen islamistische Kämpfer vor dem Abschluss

Zwei Terrorprozesse in Frankfurt gegen mutmaßliche islamistische Kämpfer stehen vor dem Abschluss. Heute setzt das Oberlandesgericht zunächst die Verhandlung gegen einen 27-Jährigen fort, der Mitglied der radikalislamistischen somalischen Organisation Al-Shabaab gewesen sein soll. Geplant ist das Plädoyer der Verteidigung, die Bundesanwaltschaft hat bereits eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert. Der 27 Jahre alte Angeklagte soll in Somalia zum bewaffneten Kampf ausgebildet worden sein. Bei seiner Rückreise nach Deutschland wurde er am Frankfurter Flughafen festgenommen.

Auch im Prozess (11.30) gegen einen mutmaßlichen Kämpfer des syrischen IS-Ablegers Junud-al-Shan sollen die Plädoyers gesprochen werden, erwartet werden die Schlussvorträge von Bundesanwaltschaft und Verteidigern. Laut Anklage war der heute 29-Jährige im Sommer 2013 gemeinsam mit seiner Ehefrau nach Syrien gereist, wo er einen Monat lang an der Waffe ausgebildet worden sei. Er wurde im Juli 2016 in Deutschland festgenommen. In beiden Prozessen sollen dann am kommenden Freitag (27.10.) die Urteile gesprochen werden.

