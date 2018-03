Terrorverdächtiger Tunesier bleibt weiter in Abschiebehaft

Ungebremste Talfahrt der Jenaer Fußball-Frauen: nur 2:4

Frankfurt/Main. Die Talfahrt der Jenaer Fußball-Frauen in der Bundesliga hält an. Der FF USV musste sich am Sonntag am 14. Spieltag beim 1. FFC Frankfurt mit 2:4 (1:1) geschlagen geben und bleiben Schlusslicht. mehr