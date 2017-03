Kein Asyl für Terrorverdächtigen: Terrorverdächtiger Tunesier kämpft vor Gericht für Asyl

Der tunesische Terrorverdächtige aus Frankfurt wehrt sich vor Gericht gegen die Ablehnung seines Asylantrags. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, sei noch nicht abzusehen, sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Dienstag. Der 36-Jährige sitzt wieder in Hessen in Untersuchungshaft.

Er soll in Deutschland für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einen Anschlag vorbereitet und dazu ein Unterstützernetzwerk aufgebaut haben. In Tunesien wird er verdächtigt, vor zwei Jahren an dem Anschlag auf das Bardo-Museum mit mehr als 20 getöteten Touristen beteiligt gewesen zu sein.

Die geplante Abschiebung des Mannes war am Mittwochabend wenige Minuten vor seinem Abflug vom Frankfurter Flughafen gestoppt worden. Der 36-Jährige sei aus der Maschine geholt worden, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Alexander Badle. Er soll seinen Asylantrag damit begründet haben, dass ihm in Tunesien die Todesstrafe drohe. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte den Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt.

Dagegen wehrt sich der Mann seit Montagabend mit einem Eilantrag und einer Klage vor dem Frankfurter Verwaltungsgericht. Bei einer anderen Kammer des selben Gerichts sind schon länger ein Eilantrag und eine Klage gegen seine Ausweisungsverfügung anhängig, sagte die Gerichtssprecherin. Gegen diese Entscheidung könnte der 36-Jährige noch Rechtsmittel beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel einlegen.

Der Tunesier war 2003 mit einem Studentenvisum nach Deutschland gekommen. Er heiratete eine Deutsche und erhielt die unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Da Tunesien trotz mehrfacher Aufforderung zunächst nicht die notwendigen Papiere geschickt hatte, war der Verdächtige im November 2016 aus der Auslieferungshaft entlassen und im Anschluss von der Polizei rund um die Uhr überwacht worden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte Mitte März gesagt, er rechne mit einer baldigen Abschiebung. Die nötigen Unterlagen der tunesischen Behörden seien eingetroffen.

Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft gegen den Tunesier gehen unterdessen weiter. Zu den Vorwürfen schweige der Beschuldigte, sagte Badle. Er war bei einer Razzia in Hessen am 1. Februar festgenommen worden. In dem Verfahren werden noch 15 andere Männer beschuldigt. In den meisten Fällen geht es um den Vorwurf, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Rund 1100 Polizisten hatten 54 Gebäude durchsucht, darunter auch vier Moscheen. Die Auswertung der beschlagnahmten Datenträger dauert an.

(dpa)