Teure „Lebensprognosen” im Internet - Betrugsprozess beginnt

Debütant Horvat zieht in die Hauptrunde der Darts-WM ein

London. Der deutsche Debütant Dragutin Horvat ist bei der Darts-WM in der ersten Hauptrunde gescheitert. Der 40-Jährige aus Kassel scheiterte am Dienstagabend im Alexandra Palace glatt mit 0:3 an Simon Whitlock aus Australien. mehr