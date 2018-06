Teurer Autodiebstahl: Vier Porsche-Türen gestohlen

Foto mit Sturmgewehr in sozialen Netzwerken: Polizeieinsatz

Kassel/Hofgeismar. Das Foto eines Mannes mit Sturmgewehr im Internet hat einen Polizeieinsatz im nordhessischen Hofgeismar ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein Zeuge das Bild am Mittwoch in den sozialen mehr