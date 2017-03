Thomas Pauli neuer Bürgermeister von Neu-Anspach

Thomas Pauli von der SPD ist zum neuen Bürgermeister von Neu-Anspach (Hochtaunuskreis) gewählt worden. In einer Stichwahl setzte sich der 50-Jährige am Sonntag gegen Amtsinhaber Klaus Hoffmann (CDU) mit 56,1 zu 43,9 Prozent der Stimmen durch. Die Wahlbeteiligung in der Stadt mit 14 624 Einwohnern lag bei 52,9 Prozent. Der 63-jährige Hoffmann war zwölf Jahre lang Stadtoberhaupt in Neu-Anspach. Er hatte sich zum dritten Mal dem Votum der Bürger gestellt.

(dpa)