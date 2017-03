Thüringen hilft bei Bau eines Industrieparks in Namibia

Thüringen will im afrikanischen Namibia beim Bau eines Bauindustrieparks mit Wohngebiet helfen. Geplant seien Produktionsgebäude und die dafür notwendige Technik sowie ein Schulungszentrum für die Bauwirtschaft, teilte das Wirtschaftsministerium in Erfurt mit. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und die namibische Ministerin für Bau und Regionalentwicklung, Sophia Shaningwa, unterzeichneten dazu am Donnerstag eine entsprechende Erklärung. „Deutschland verbindet eine besondere Partnerschaft, aber auch eine besondere Verantwortung für Namibia”, erklärte der SPD-Politiker.

Partner des Projekts seien zwei Thüringer Firmen und der Bauindustrieverband Hessen-Thüringen. Sie werden laut Ministerium ihr Wissen einbringen, wie zum Beispiel die Mitarbeiter der Produktion ausgebildet und die Maschinen richtig bedient werden. Der Bau solle über eine Bank in Namibia und möglicherweise aus Mitteln der deutschen Entwicklungshilfe finanziert werden.

(dpa)