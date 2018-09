Ticketpreise: Kartellamt behält Lufthansa weiterhin im Auge

Dalai Lama lobt Flüchtlingspolitik: Auch Rückkehr angemahnt

Darmstadt. Der Dalai Lama hat die Aufnahme von Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisengebieten in Deutschland und anderen Ländern Europas gelobt. In Darmstadt sagte das geistige Oberhaupt der Tibeter am Dienstag, mehr