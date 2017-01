Unwetter: Tief «Egon» in Hessen: Umgestürzte Bäume und gesperrte Gleise

Tief «Egon» hat mit starkem Sturm Verkehrsbehinderungen in Hessen verursacht. «Wir haben schon um die 50 Einsätze wegen umgestürzten Bäumen und Gegenständen, die auf die Fahrbahn geflogen sind», sagte ein für den Bereich Südhessen zuständiger Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen in Darmstadt.



Auch im Westen des Bundeslandens mussten Bäume und Äste von den Straßen geräumt werden, sagte ein Sprecher in Wiesbaden. Größere Unfälle habe es zunächst jedoch nicht gegeben.

Auf einigen Bahngleisen sorgte das Unwetter ebenfalls für Probleme: Die Strecken Gießen-Frankfurt und Darmstadt-Bensheim mussten in den frühen Morgenstunden gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn bei Twitter mitteilte.