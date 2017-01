Tief „Egon”: Sperrung der Bundesstraße 253 in Nordhessen

Wegen widriger Wetterbedingungen hat die Polizei in der Nacht zu Freitag die Bundesstraße 253 in Nordhessen gesperrt. Zwischen Battenberg und Biedenkopf war die Bundesstraße für den Schwerlastverkehr nicht zu befahren, wie ein Polizeisprecher am Morgen in Kassel sagte. Weil dies einige Lastwagenfahrer dennoch versucht hätten und nicht weitergekommen seien, habe die Straße gesperrt werden müssen.

Auf der Autobahn 44 kam es zwischen Zierenberg und Kassel-Wilhelmshöhe zu einem Unfall, bei dem ein Transporter ins Schleudern geriet und gegen einen Lastwagen prallte. Verletzt wurde dabei niemand. Ansonsten führte Tief „Egon” in Nordhessen aber lediglich zu einigen umgestürzten Bäumen oder Bauzäunen. Die Polizei sprach von einem „normalen Wintertag”. Schnee habe es lediglich in Höhenlagen gegeben.

(dpa)