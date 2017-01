Zwei Männer sterben an chemischen Substanzen in Kräutermischungen: Tod durch Legal Highs

Meist kommen die Kräutermischungen in harmlos wirkenden bunten Tütchen daher. Doch wie gefährlich die sogenannten Legal Highs (übersetzt legale Rauschmittel) wirklich sind, hat sich wieder einmal bestätigt. Zwei Menschen sind in Hessen im Jahr 2016 nach dem Konsum der Rauschsubstanzen gestorben, wie das Landeskriminalamt Hessen (LKA) gestern mitteilte. Zu Tode kamen Anfang März ein 34-Jähriger in Kassel und Ende April ein 26-Jähriger in Gelnhausen. Gutachten hätten ergeben, dass die Drogenmischung einmal alleine und einmal zumindest mit todesursächlich gewesen sei.

Niemand weiß es

Das LKA warnte ausdrücklich vor dem Konsum solcher Legal Highs. Diese würden als Kräutermischungen oder in flüssiger Form angeboten. Da sie in unterschiedlichen Konzentrationen angeboten würden, sei eine Überdosierung nie auszuschließen. Diese könne unter anderem zu Atemlosigkeit, Erbrechen, Verwirrtheit, Halluzinationen, psychischen Zusammenbrüchen bis hin zur Bewusstlosigkeit führen.

Das Problem: Niemand weiß richtig, was in diesen Kräutermischungen steckt, in welchen Zusammensetzungen und in welcher Menge. Und jeder Mensch reagiert anders auf die Substanzen. Die Mischungen werden meist in Hinterhof-Küchen hergestellt. Die Kräuter sind dabei noch der harmloseste Bestandteil. Sie dienen nur als Träger für eine ganze Reihe an synthetisch hergestellten rauscherzeugenden Chemikalien. Meist werden die Legal Highs in Drei-Gramm-Packungen zu Preisen zwischen 25 und 40 Euro verkauft. In der EU sind mehr als 450 neue psychoaktive Substanzen bekannt, die in über 650 Onlineshops europaweit vertrieben werden. Behörden halten diese Stoffe für äußerst riskant. Nach Angaben der Bundesregierung starben allein 2015 in Deutschland 39 Menschen nach dem Konsum von Legal Highs. Für das Jahr davor sind 25 Todesfälle erfasst. Die Experten gehen zudem von einer hohen Dunkelziffer aus. Der Mann aus Kassel hatte nach Angaben seiner Lebensgefährtin bereits seit zwei Jahren immer wieder solche, damals noch legal zu erwerbende, Substanzen konsumiert.

Zwei weitere Fälle

Beim LKA in Wiesbaden zeigt man sich besorgt. Legal Highs werden nach wie vor häufig konsumiert. In Mittelhessen gab es laut LKA kurz vor Weihnachten weitere schwerwiegende Fälle – und zwar bei 14 bis 16 Jahre alten Schülern. Einer habe angeboten, an einer mit Legal Highs gefüllten E-Zigarette zu ziehen. Zwei Schülerinnen hätten nach zwei Zügen das Bewusstsein verloren, bei einer anderen habe sich der Zustand kurz darauf im Unterricht verschlechtert. Sie kamen in eine Klinik. Im vergangenen September beschäftigte sich auch der Bundestag mit Legal Highs und verabschiedete ein umfassendes Verbot künstlicher Drogen.Bisher konnten die Hersteller von Legal Highs bestehende Verbote durch chemische Abwandlungen leicht umgehen. Denn im Betäubungsmittelgesetz steht, welche Substanzen verboten sind und welche nicht. Doch sobald eine Substanz aufgeführt war, veränderten die Dealer die chemische Zusammensetzung minimal und die Substanz war keine illegale Droge mehr. Bis der Gesetzgeber darauf entsprechend reagierte, dauerte es manchmal Monate. Mit dem Parlamentsbeschluss aus dem vergangenen Jahr können jedoch künftig ganze Stoffgruppen verboten werden. Dadurch soll der Wettlauf zwischen ständig neuen Drogenvarianten und immer wieder angepassten Einzelverboten durchbrochen werden.