Todesopfer bei Kollision zweier Fahrzeuge in Wächtersbach

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wächtersbach ist am Dienstag ein Mensch ums Leben gekommen. Auf der Bundesstraße 276 seien am Morgen zwei Fahrzeuge kollidiert und in Brand geraten, dabei sei eine Person gestorben, berichtete die Polizei in Offenbach. Der Unfallbereich in der Kleinstadt im Main-Kinzig-Kreis sei vollgesperrt. Zum Unglücksort wurde ein Unfallgutachter bestellt. Weitere Einzelheiten zum Unfallgeschehen konnte die Polizei zunächst nicht nennen.

(dpa)