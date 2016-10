Todesursache nach Leichenfund geklärt

Bei dem am Freitag bei Gleisbauarbeiten in Frankfurt gefundenen Toten handelt es sich um einen 57-Jährigen aus dem Stadtteil Nieder-Eschbach. Die Obduktion habe ergeben, dass der Mann vor etwa sieben bis zwölf Tagen an Unterkühlung gestorben sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod gebe es nicht. Der Mann sei nur wenige hundert Meter von seinem Wohnort entfernt gestorben, offenbar aufgrund sogenannter „Kälte-Idiotie”. Dabei verspüre der Körper trotz starker Unterkühlung Hitze, weshalb sich der Betroffene ausziehe.

Ein Mitarbeiter einer Gartenbaufirma hatte die unbekleidete Leiche in einem Entwässerungsgraben in Nieder-Eschbach gefunden. Kleidungsstücke und persönliche Gegenstände lagen in unmittelbarer Nähe des Fundorts.

(dpa)