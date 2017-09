Tödlich verletzter Senior: Polizei vernimmt Zeugen

Im Fall des beim Einsteigen in sein Auto tödlich verletzten Seniors befragen die Ermittler nun Zeugen. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, bestehe noch immer Unklarheit darüber, wie sich der Unfall genau ereignet habe. Am Mittwochmorgen hatte ein 24 Jahre alter Autofahrer den 68-Jährigen beim Einsteigen in sein Auto in der südhessischen Gemeinde Gorxheimertal (Kreis Bergstraße) mit seinem Wagen erfasst. Der Senior kam bei dem Unfall ums Leben. Wie der Polizeisprecher am Donnerstag sagte, erwarte man neue Informationen von den Zeugen, die sich in einer Bäckerei aufgehalten hatten. Auf deren Höhe war der Unfall geschehen.

(dpa)