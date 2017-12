Tödliche Schüsse: Streit um Heizkosten war Auslöser

Ein Streit um hohe Nebenkosten war die Ursache für tödliche Schüsse in einem Kasseler Mehrfamilienhaus im März. Das berichtete am Mittwoch der 69-jährige Angeklagte beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Kassel. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann nach einem Streit mit Pistole und abgesägter Schrotflinte auf ein Ehepaar geschossen haben. Ein 47-Jahre alter Mann wurde getötet, dessen 30-jährige Frau schwer verletzt. Der mutmaßliche Schütze gab vor Gericht an, sich nicht mehr an die Tat erinnern zu können. Er ist wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Äußerlich völlig unberührt schilderte der 69-Jährige die Umstände der Tat. In seinen Augen seien die Nachbarn schuld an der hohen Nebenkostenabrechnung gewesen, weil sie die Heizung höher stellen ließen. Er habe im Treppenhaus den 47-Jährigen darauf angesprochen. Dann ende seine Erinnerung. Laut der Staatsanwaltschaft kam es zum Handgemenge, bei dem der 69-Jährige unterlag. Als seine Nachbarn sich umdrehten und weggingen, soll er eine Pistole geholt haben. Er schoss auf das Ehepaar, das verletzt in seine Wohnung flüchtete. Der 69-Jährige folgte ihnen laut Anklage mit einer Schrotflinte und verletzte die Frau schwer. Ihr Mann starb später an seinen Wunden.

Die Waffen besaß der 69-Jährige illegal und nach eigenen Angaben bereits seit vielen Jahren. Die Ehefrau des Opfers ist Nebenklägerin im Prozess. Sie verließ bei den Schilderungen des Angeklagten den Raum. Ihr Anwalt erklärte, sie leide heute noch psychisch unter den Folgen der Tat. Ziel seiner Mandatin sei eine gerechte Strafe und ein Schmerzensgeld. Ein Urteil wird frühestens Ende Januar erwartet.

(dpa)