Tödlicher Flugzeugabsturz: Pilot war 32 Jahre alt

Nach dem Absturz eines Propellerflugzeugs mit zwei Toten in Südhessen ist die Identität des Piloten geklärt. Es handle sich um einen 32 Jahre alten Deutschen, der zuletzt in der Schweiz wohnte, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mit. Das Leichtflugzeug war am Samstag auf einem Acker bei Bensheim aufgeschlagen. Auch eine 18-Jährige aus der Region verunglückte dabei tödlich. Die Ursache für das Unglück war noch unklar.

„Das Wrack der Maschine ist mittlerweile zur näheren Untersuchung sichergestellt und abtransportiert worden”, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen zur Absturzursache könnten noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sicherten Spuren vor Ort. Zur Bergung der Maschine kamen auch Spezialisten des Landeskriminalamts.

Ersten Ermittlungen zufolge war das Leichtflugzeug gegen 15 Uhr zu einem Rundflug vom Flugplatz Worms aus gestartet. Auf Bildern von der Unglücksstelle war zu sehen, wie es völlig zertrümmert am Boden lag. Die Kabine war eingedrückt, der Propeller umgeknickt. Das Flugzeug schlug in der Nähe der Autobahn 5 auf.

