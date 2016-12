Am Frankfurter Flughafen ist ein Fußgänger im Bereich der Frachtlogistik von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 47-Jährige verstarb am frühen Sonntagabend noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Der 52 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Beide Männer hielten sich aus beruflichen Gründen in dem Bereich auf. Was genau sie dort taten und wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt.

(dpa)