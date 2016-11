Tödlicher Unfall auf A3: Auto prallt gegen Lastwagen

Ein 50-Jähriger ist auf der Autobahn A3 bei Frankfurt mit seinem Auto auf einen Lastwagen geprallt und dabei ums Leben gekommen. Durch die Wucht des Aufpralls verformte sich der Geländewagen so stark, dass der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, wie die Feuerwehr in Frankfurt am Donnerstag mitteilte. Der Mann war in der Nacht zum Donnerstag auf der A3 Richtung Köln unterwegs. Warum er in Höhe des Frankfurter Flughafens auf den Lkw prallte, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

(dpa)