Prozess: Tödlicher Unfall bei Rüsselsheim: Geisterfahrer muss in Haft

Der größte Teil der Strecke war geschafft. Mit dem Auto fuhr die Familie am 23. September 2017 aus dem Kroatien-Urlaub zurück in die Niederlande – Vater, Mutter und die erwachsene Tochter. Doch in der Heimat kamen sie nie an. Auf der A 67 bei Rüsselsheim prallte ihr Wagen in der Dunkelheit frontal gegen einen Kleinlaster, der entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Neben drei Toten forderte der Unfall fünf Verletzte. Diese befanden sich in zwei Fahrzeugen, die mit dem Skoda der niederländischen Familie beziehungsweise miteinander zusammenstießen. Verursacher Dawid O. verletzte sich ebenfalls schwer. Zum Zeitpunkt des Unfalls war er stark betrunken. Eine Blutalkoholkonzentration von gut drei Promille wurde später bei dem Mann aus Polen festgestellt, der im Auftrag einer Spedition seines Heimatlandes in Deutschland unterwegs war.

Vorsatz fehlt

Für seine Schuld an dem Unfall wurde der 34-Jährige am Dienstag zu drei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Der Vorsitzende Richter Ulrich Eisfeld sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte sich der fahrlässigen Tötung in drei, der fahrlässigen Körperverletzung in fünf Fällen sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig gemacht hat. Ferner darf der Mann für fünf Jahre – zumindest in Deutschland – kein Fahrzeug mehr führen.

Richter Eisfeld berücksichtigte bei seinem Urteilspruch, dass der Angeklagte wegen seines Rauschzustandes vermindert schuldfähig gewesen sei. Eine Verurteilung wegen Mordes oder Totschlags und damit eine höhere Strafe sei nicht infrage gekommen, da sich kein Vorsatz nachweisen lasse. Mit seinem Urteil blieb der Richter knapp unter der Forderung von Staatsanwältin Nicole Hilbrecht, die dreieinhalb Jahre Haft gefordert hatte.

Rechtsanwalt Wolfgang Breunig, der den 34-Jährigen verteidigte, stellte keine konkrete Forderung. „Der Unfall wird ihn für den Rest seines Lebens gnadenlos verfolgen“, sagte er während seines Plädoyers mit Blick auf den Mandanten. Der Angeklagte selbst versicherte, von einem Dolmetscher ins Deutsche übersetzt, dass ihn der Tod der drei Menschen sehr schmerze. Wenn er sein Leben für eines der Opfer geben könnte, würde er es tun. Und: „Man könnte sagen, dass ich überlebt habe, war Glück. Aber das ist kein Leben mehr.“

Das Urteil gegen den Lastwagenfahrer ist rechtskräftig, da sowohl Verteidiger als auch Staatsanwältin darauf verzichteten, Berufung einzulegen. Die Haftstrafe muss er in Deutschland verbüßen. Weil er hierzulande über keinen Wohnsitz verfügt, wurde er unmittelbar nach der Verhandlung festgenommen.

Offen ist indes, warum er am 23. September, einem Samstag, überhaupt im Rhein-Main-Gebiet unterwegs war. Am folgenden Montag sollte er im saarländischen Neunkirchen eine Lieferung abholen. Mit seinem Laster hatte er auf einem Autobahn-Parkplatz in der Nähe von Kaiserslautern eine Rast eingelegt, ehe er sich auf den Weg in Richtung Frankfurt machte. Laut Zeugenaussagen hielt er auf der A 67 zunächst auf dem Standstreifen an der Ausfahrt Rüsselsheim-Ost an und sprach noch mit dem Fahrer eines anderen Lasters mit ebenfalls polnischem Kennzeichen, bevor er umdrehte und gegen die Fahrtrichtung weiterfuhr.

Fataler Fehler von Polizist

Den ganzen Tag über telefonierte er mehrfach mit dem Disponenten seiner Spedition in Polen. Bei diesem kam früh der Verdacht auf, dass der Fahrer alkoholisiert sein könnte. Mit Hilfe einer App auf seinem Smartphone stellte der Disponent zudem fest, dass sich der Kleinlaster nicht dort befand, wo er sein sollte. Daraufhin informierte er die Polizei in Polen, die Kontakt mit den Beamten in Frankfurt aufnahm, um nach dem Kleinlaster fahnden zu lassen.

Bei der Weitergabe der Information kam es allerdings zu einem fatalen Fehler: Der diensthabende Polizist notierte ein falsches Kennzeichen. Weil dies die erfolgreiche Suche nach dem Wagen verhinderte, läuft gegen ihn nun ein Disziplinarverfahren.

Was genau den Fahrer dazu bewog, nach Frankfurt zu fahren und mitten auf der Autobahn das Steuer herumzureißen, wird wohl ungeklärt bleiben. Richter Eisfeld mutmaßte in seiner Urteilsbegründung lediglich: „Vielleicht wollte man einfach ein schönes Wochenende in Rhein-Main verbringen. Der Flughafen ist bei Fernfahrern ein beliebter Treffpunkt.“