Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden

Krippen-Gebühren Kostenlose Kita-Betreuung kommt - dafür steigen andere Kosten

Wiesbaden. Die Kinderbetreuung in Hessen wird von August an für sechs Stunden am Tag kostenfrei - in manchen Orten steigen die Kosten für Eltern dafür aber an anderer Stelle. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. mehr