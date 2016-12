Tödlicher Verkehrsunfall: 23-Jähriger von Auto erfasst

Ein 23-Jähriger Mann ist am späten Freitagabend in Grünberg im Landkreis Gießen von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann aus Grünberg war gegen 22.40 Uhr auf der B 49 zu Fuß unterwegs, als er von dem Auto erfasst wurde, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Vermutlich habe der 23-Jährige die Fahrbahn überqueren wollen, sagte der Polizeisprecher. Der Fahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock, blieben aber unverletzt. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden.

(dpa)