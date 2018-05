Tödlicher Zwischenfall: Störungen bei der Frankfurter S-Bahn

Nach einem tödlichen Zwischenfall ist es am Dienstagabend zu Störungen im S-Bahn-Verkehr in Frankfurt gekommen. Betroffen waren die Linien S1, S2, S8 und S9. Nach Angaben der Bundespolizei war es am Bahnsteig Hauptwache zu einem Unfall gekommen. Dort habe eine Person in den Gleisen gelegen und sei von einem Zug überfahren worden. Die Hintergründe seien noch völlig unklar, sagte ein Sprecher. Die Identität der Person war wegen der Schwere der Verletzungen zunächst unklar. Fahrgäste wurden bei der Notbremsung nicht verletzt. Der Fahrer der Bahn erlitt laut Bundespolizei einen Schock. Auf dem Abschnitt fahren die S-Bahnen unterirdisch. Das Gleis war nach dem Zwischenfall gesperrt worden.

(dpa)