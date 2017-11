Top-Reiter kommen zum Festhallen-Turnier in Frankfurt

Beim Festhallen-Turnier in Frankfurt/Main werden die deutschen Bundestrainer einige ihrer besten Dressur- und Springreiter nominieren. Aus dem Championatskader sollen bei dem internationalen Wettbewerb kurz vor Weihnachten (14. bis 17. Dezember) unter anderem Maurice Tebbel (Emsbüren) und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) an den Start gehen, sagte der Sprung-Bundestrainer Otto Becker am Dienstag in Königstein. Auch der Vorjahressieger im Großen Preis, Christian Kukuk (Riesenbeck), sei wieder dabei.

Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu kündigte sogar fünf Kaderreiter an: Die sechsfache Olympia-Siegerin Isabell Werth (Rheinberg), Mannschafts-Olympiasieger Hubertus Schmidt (Borchen), Weltmeisterin Helen Langehanenberg (Billerbeck), Fabienne Lütkemeier (Paderborn) und Dorothee Schneider (Framersheim).

Das Turnier ist mit 350 000 Euro dotiert. Höhepunkte für die Springreiter sind vier Weltranglisten-Springen. Für die Dressurreiter stehen als Top-Prüfungen eine Special- und eine Kür-Tour auf dem Programm.

