Nachrichten-Rückblick: Top-Stories der Woche: Rumänenlager-Räumung, Baustellen, Sturm über Hessen

Diese Woche war wieder viel los im Rhein-Main-Gebiet. Hier gibt's die fünf wichtigsten Geschichten im Überblick.

„Pulse of Europe“ wächst und wächst

Seit mehreren Wochen demonstrieren auf dem Frankfurter Goetheplatz jeden Sonntag Menschen für ein demokratisches Europa. Die Bewegung stößt auf ein großes Interesse mit wöchentlich steigenden Teilnehmerzahlen.

Rumänenlager im Gutleutviertel überraschend geräumt

Am Dienstagmorgen ließ die Stadt Frankfurt das Rumänenlager in der Frankfurter Gutleutstraße räumen. Am Abend erklärte Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) die überraschende schnelle Räumung: Lebensgefahr für die Bewohner.

Baustellen nerven Pendler im Frankfurter Osten

An der Anschlusstelle der A 66 ist die B 8 Baustelle. Viele wundern sich, dass man keine Bauarbeiter sieht.

Über gleich mehrere große Bauprojekte stöhnen Tausende Pendler, die täglich aus dem östlichen Umland im Auto nach Frankfurt und wieder zurück fahren. Sie brauchen Zeit und Nerven.



In Nigeria verschleppt: Bangen um Frankfurter Forscher

Die mutmaßliche Entführung eines Archäologieprofessors der Frankfurter Goethe-Uni und eines Kollegen in Nigeria herrscht an der Hochschule große Bestürzung. Die beiden Forscher sollen an einer Ausgrabungsstätte von bewaffneten Männern abgeführt worden sein. Soll ein Lösegeld erpresst werden?



Sturm „Thomas“: Umgestürzte Bäume und gesperrte Bahnstrecke

Sturmtief „Thomas” ist in der Nacht zum Freitag mit kräftigen Böen über Hessen hinweggefegt. In Nordhessen zählte die Polizei etwa 50 Einsätze wegen umgestürzter Bäume und Bauzäume. Betroffen waren aber vor allem Straßen auf Nebenstrecken. Die entwurzelten Bäume sollen am (heutigen) Freitag weggeräumt werden. Das „ganz große Chaos” blieb laut Polizei aus. „Relativ glimpflich” kam auch Osthessen davon, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In der Nähe von Fulda wurde ein Abschnitt der Landesstraße 3433 wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt.

