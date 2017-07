Torwart Hradecky kann sich Verbleib in Frankfurt vorstellen

Torwart Lukas Hradecky kann sich trotz eines seit Wochen anhaltenden Vertragspokers vorstellen, bei Eintracht Frankfurt zu bleiben. „Ich habe immer noch einen Vertrag. Ich bereite mich so vor, als wenn ich hier bleiben würde. Sicherlich gibt es eine Chance, dass ich hier bleibe”, sagte der finnische Nationalkeeper während des Trainingslagers der Eintracht in einem ARD-Interview.

Der 27-Jährige ist vertraglich nur noch bis 2018 an den Fußball-Bundesligisten gebunden und möchte in Zukunft deutlich mehr Geld verdienen als bisher. Ein erstes Frankfurter Angebot zur Verlängerung seines Vertrages hat er bereits abgelehnt. Die Eintracht wiederum könnte nur noch in diesem Sommer eine Ablösesumme für Hradecky erzielen. In einem Jahr wäre er ablösefrei.

„Jetzt fokussieren wir uns erst einmal auf das Trainingslager. Danach werden sicherlich noch einige Gespräche stattfinden”, sagte Hradecky während der USA-Reise seines Teams. „Man muss sich Gedanken über seine Zukunft machen. Ich brauche dafür immer noch ein bisschen Zeit.” Er habe aber „keinen im Verein gebeten, mich wegzuschicken. Solange mich der Verein nicht loswerden will, bleibe ich gerne”.

(dpa)