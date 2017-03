Bei einem Feuer in Wiesbaden ist am Donnerstagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Die 1926 geborene Wiesbadenerin starb nach ersten Erkenntnissen an einer Rauchgasvergiftung in ihrer Wohnung, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Der Brand war im ersten Obergeschoss eines Hinterhauses ausgebrochen. Weitere Angaben, etwa zur Brandursache oder Schadenshöhe, konnte die Feuerwehr zunächst nicht machen.

