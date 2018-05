Tote junge Frau im Niddapark: „keine neuen Erkenntnisse”

Ein Herz aus Grablichtern und Blumen markiert im Frankfurter Niddapark die Stelle, wo vor einer Woche eine junge Frau erstochen wurde. Noch immer rekonstruiert die Polizei die Tat. „Im Moment gibt es nichts Neues”, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, am Dienstag - eine Woche, nachdem die Leiche der 29-Jährigen gefunden wurde. Die Ermittlungen dauerten an. Der Tatverdächtige, ein 50 Jahre alter Gastronom, sitzt in Untersuchungshaft. Bisher habe er sich nicht geäußert.

(dpa)