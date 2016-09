Eine männliche Leiche haben Rettungskräfte in Kassel am Dienstag aus der Fulda geborgen. Die Umstände seien noch unklar, teilte die Polizei mit. Konkrete Hinweise auf die Todesursache soll am Mittwoch eine Obduktion ergeben. Zeugen hatten zunächst einen treibenden Gegenstand entdeckt.

