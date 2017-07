Toter Säugling in Wohnung: 15 Monate altes Kind reanimiert

Abkühlung und Schauer in der kommenden Woche

Offenbach. Die Hessen sollten in der kommenden Woche wieder die Regenschirme auspacken. Vor allem am Montag und am Mittwoch könnte es kräftig regnen und gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. mehr