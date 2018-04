Toter „Wolf” entpuppt sich als Dachs

Polizisten haben einen toten Wolf gesucht - und einen Dachs gefunden. Ein Autofahrer meldete am Montagabend der Autobahnpolizei Mittelhessen, er habe an der A5 zwischen Homberg/Ohm und Grünberg einen toten Wolf gesehen. Eine erste Suche in der Dunkelheit sei ergebnislos verlaufen, berichtete die Polizei am Mittwoch in Gießen. Erst bei erneuter Suche am Dienstagmorgen hätten Beamte das vermutlich bei einem Verkehrsunfall getötete Tier entdeckt. Wie sich allerdings herausstellte, handelte es sich um einen Dachs.

Dachse sehen mit ihren charakteristischen Streifen und dem stämmigen Körperbau zwar ganz anders aus als Wölfe, doch ein Polizeisprecher fand eine einleuchtende Erklärung: „Der war schon ziemlich kaputt.” Obendrein können in der Dunkelheit alle Kadaver (wolfs-)grau erscheinen.

(dpa)