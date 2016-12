Toter bei Disco-Schlägerei: Drei Männer vor Gericht

Wegen des Todes eines Mannes bei einer Schlägerei in einer Frankfurter Diskothek haben sich von heute an drei Männer vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Hauptangeklagter ist ein 39-Jähriger, von dem die tödlichen Schläge im Mai vergangenen Jahres nach einem Streit mit dem 41 Jahre alten Opfer ausgegangen sein sollen. Ihm wird deshalb Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt. Die beiden 26 und 31 Jahre alten Mitangeklagten stehen lediglich wegen Körperverletzung vor Gericht. Ein Tötungsvorsatz konnte bei allen Angeklagten nicht festgestellt werden. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst neun Verhandlungstage bis Februar angesetzt - möglicherweise wird der Prozess aber auch noch länger dauern.

(dpa)