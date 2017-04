Totschlag: Prozess gegen psychisch auffälligen Mann

Nach einem brutalen Übergriff auf eine Frau muss sich seit Mittwoch ein Mann (60) vor dem Landgericht Frankfurt erklären. Die Anklage legt ihm versuchten Totschlag zur Last. Unklar ist bislang, wieso der Mann im Mai 2016 in die Wohnung der Frau (67) in Frankfurt-Bornheim kam. Dort kam es zum Streit. Das Opfer wurde auf den Balkon gedrängt, geschlagen und mit einem Messer verletzt. Die Frau erlitt Knochenbrüche an beiden Armen sowie an einem Bein. Ein Lungenflügel wurde durch einen Stich verletzt. Am Kopf trug sie Verletzungen durch Schläge mit einem Blumenkübel davon.

Täter und Opfer hatten sich bei einem Aufenthalt in einer Psychiatrie kennengelernt. Weil der 60-jährige seit mehreren Jahrzehnten massiv psychisch auffällig ist, beantragte die Staatsanwaltschaft dessen dauerhafte Unterbringung in der Klinik. Auch kurz vor Prozessbeginn erhielt das Gericht eine Warnung von der Klinikleitung. Der Mann, der zu den Vorwürfen nur wirre und widersprüchliche Angaben machte, musste während der Verhandlung eine Fußfessel anbehalten.

Während zahlreiche Hausbewohner am ersten Verhandlungstag das Geschehen schilderten, soll die Geschädigte erst in der kommenden Woche als Nebenklägerin aussagen. Das Gericht will den Prozess Anfang Mai nach sechs Verhandlungstagen abschließen.

(dpa)