Trainer Eyjólfsson wechselt von Hüttenberg nach Erlangen

Keine Fernwärme in Teilen Frankfurts: Rohr gebrochen

Frankfurt/Main. In vielen Frankfurter Wohnungen sind die Heizkörper am Sonntagabend kalt geblieben. Betroffen sei auch die Versorgung mit warmem Wasser, sagte eine Sprecherin des Versorgers Mainova am Abend. Grund sei ein Rohrbruch. mehr