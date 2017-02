Trainer Frings: Darmstadt ist ein Arbeiterverein

Trainer Torsten Frings von Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 schätzt das Wir-Gefühl bei seinem neuen Arbeitgeber. „Darmstadt ist ein Arbeiterverein”, sagte er in einem Interview des Radiosenders FFH. „Hier haben die Spieler Bedingungen wie zum Beginn ihrer Karriere, und das wissen sie auch.”

Gezogen habe dieses Argument auch beim gerade verpflichteten Hamit Altintop, der in seiner Karriere für Schalke 04, den FC Bayern München und Real Madrid gespielt hatte. „Ihm habe ich gesagt: Das ist hier wie bei dir damals in Wattenscheid, wie am Anfang deiner Karriere.” Und tatsächlich unterschrieb der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler diese Woche bei den „Lilien”.

(dpa)