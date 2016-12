Nach der Gewalttat auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin ist für die hessischen Landesbehörden Trauerbeflaggung angeordnet worden. Das gelte auch für die Landesvertretung in Berlin, erklärte ein Regierungssprecher am Dienstag. Den Kommunen werde dies ebenfalls empfohlen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.

(dpa)