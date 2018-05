Bis zu 30 Grad: Traumwetter zum Start der Freibad-Saison

Gute Nachrichten zum Start ins Wochenende: Hoch Quinlan beschert Hessen den Mai-Sommer – pünktlich zum Start der Freibad-Saison. „In den kommenden Tagen gibt es in vielen Regionen Sonne satt, auch im Süden kann sich nach und nach sonniges und warmes Frühsommerwetter durchsetzen", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Am Sonntag könnten in einigen Regionen Temperaturen bis zu 30 Grad erreicht werden. Und auch in der kommenden Woche geht es frühsommerlich weiter. Schöne Aussichten also auch für die Vatertagswoche.

(msb)