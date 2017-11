Trickbetrüger geben sich als Polizei aus: 13 000 Euro Beute

Falsche Polizeibeamte haben eine ältere Frau in Darmstadt um mehrere Tausend Euro betrogen. Sie hätten die 77-Jährige angerufen und sich als Polizisten ausgegeben, die gegen eine Betrügerbande ermittelten, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. Sie brachten die Frau am Montag dazu, knapp 13 000 Euro von ihrem Konto abzuheben. Das Geld holten sie bei ihr ab. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Am Montag waren der Polizei bereits mehrere Anrufe von Trickbetrügern gemeldet worden.

(dpa)